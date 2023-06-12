MURAT KARASU

Türkiye’de ve dünyada gayrimenkul piyasasında konut satış fiyatları ve kiralar zirve yıllarını yaşıyor.

Pandemi döneminde başlayan konut arzının talebin gerisinde kalma eğilimi artan inşaat maliyetleri ve ekonomideki daralma nedeniyle günümüzde de devam ediyor.

Bu kapsamda dijital değerleme platformu Endeksa.com’un Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı Türkiye’nin 81 ilinde ‘Konut Satış Fiyatları ve Kiralar’ konulu araştırmasıyla, Türkiye genelinde konut metrekare satış fiyatları ile kiraların son üç yıllık değişimini mercek altına alındı.

Yapılan araştırmaya göre Çorum’da 3 yıl önce metrekare fiyatı 1 731 olan bir ev, bu yıl 10 bin 54’e yükseldi.

ÇORUM’DA KİRALARIN METREKARE FİYATI 32,63’E YÜKSELDİ

Çorum’da konut fiyatlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 127’lik bir atış söz konusu. Yapılan araştırmada ayrıca Çorum’da kira fiyatlarındaki değişime de yer verildi. 2020 yılında ortalama metrekare fiyatı 6,29 olan bir ev, 2023 yılında 32,63’e yükseldi.

EVİNİ FAHİŞ FİYATA KİRAYA VERENLERE 3 YIL CEZA GELİYOR

Bu arada kira fiyatındaki fahiş artışın önüne geçmek isteyen hükümet yeni bir kanun çıkarıyor. Konut kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresinin bir yıl daha uzatılması beklenirken, Meclis’e sunulacak olan ‘Kira Kanunu’ taslağı, ilk kez fahiş kirayı suç haline getiriliyor. Evini fahiş fiyata kiraya veren ev sahipleri 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanacak.

Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı 18 bin 140 TL /m2, ortalama konut fiyatı 2 milyon 358 bin 200 TL oldu. Satın alınan bir konut yatırımının ortalama geri dönüş süresi ise 16 yıl olarak ölçüldü.

Ekonomi dergisine göre konut metrekare satış fiyatları ve kira bedellerinin zirve yapmasının nedenleri artan inşaat maliyetleri, konut arzının azalması, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan konutlar nedeniyle oluşan talep, artan deprem korkusu sonrası artan yeni konut talebi, kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle yıkılan binalardan kiraya çıkanların oluşturduğu talepler olarak sıralandı.