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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Çorum’da konut satışlarında ki düşüş devam etti.

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 azalarak 93 bin 514 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 187 konut satışı ve %16,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 250 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 52 konut ile Hakkari, 57 konut ile Ardahan ve 73 konut ile Gümüşhane oldu.

Çorum’da da konut satışları düşmeye devam etti. TÜİK’in verilerine göre Ekim’de 596 konut satılırken bu rakam Kasım’da 591’e düştü.

Kasım ayında, Çorum’un komşu ilerinden, Samsun’da 1666, Tokat’ta 391,

Amasya’da ise 337 konut satıldı.