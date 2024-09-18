Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı konut satış rakamlarını açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 artarak 134 bin 155 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan ve 116 ile Bayburt oldu.

Ülke genelindeki artış Çorum’a da yansıdı.

Çorum’da Temmuz'da 689 olan konut satış rakamları Ağustos ayında yüzde 19,45’lik artışta 823’e yükseldi.

Bunların 543’ü ikinci el, 280’i ise birinci el satış şeklinde gerçekleşti.

Ağustosta; Samsun’da 2 bin 547, Tokat’ta 669, Amasya’da ise 619 konut satıldı.