Çorum'un Dodurga ilçesinde, elektrik direğinden kopan tel nedeniyle ulaşıma kapanan yol, 2 saatlik çalışmanın ardından tekrar açıldı.
Ulu Cami Mahallesi Buhara Caddesi'nde bir elektrik direğinde meydana gelen patlamanın ardından elektrik teli yola düştü.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya ulaşımına kapattı.
YEDAŞ ekiplerince, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kablonun onarılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.
Editör: Anadolu Ajansı