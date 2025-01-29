Çorum 'da sahibinden kaçan rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de ikamet eden Suna Sarmaşık (77), eşi Mustafa Sarmaşık (80) ile misafir uğurladığı sırada aniden bahçeye giren köpeğin saldırısına uğradı.

Yere düşen eşini kurtarmak için köpeği tutan Mustafa Sarmaşık da köpeğin ısırması sonucu kolundan yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mustafa Sarmaşık tarafından bahçeden çıkarılan köpek, yakınlardaki başka bir evin bahçesine girerek Şükran Keçeci'ye (46) saldırdı.

Kolundan yaralanan Keçeci'yi, köpekten eşi kurtardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Barınak görevlileri tarafından yakalanan köpek, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.

Polis köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mustafa Sarmaşık, AA muhabirine, eve gelen misafirleri uğurladığı sırada köpeğin aniden bahçeye girerek eşine saldırdığını söyledi.

Suna Sarmaşık da kendisini köpeğin saldırısından eşinin kurtardığını belirterek, "Köpek geldi beni yere düşürdü. Eşim üstümden çekti köpeği. Eşim olmasaydı benim hayatım tehlikedeydi. Yere düşünce uyuştum, eve giremedim, yerden kalkamadım." dedi.

Şükran Keçeci de polis ekiplerinin komşularına saldıran köpeği sormak için geldikleri esnada aynı köpeğin ekiplerin yanında kendisine saldırdığını dile getirerek, "Köpeğin sahibi var ama tespit edemiyorlar. Köpek besliyorlarsa sahip çıksınlar. Benim canımdan önemli değil." diye konuştu.

Olaya şahit olan Hüseyin Tınık (75) da besledikleri köpeklere sahip çıkmayan kişilere ceza verilmesi gerektiğini belirterek, "Eşi yanında olmasa benim kardeşim ölebilirdi. Bu köpekleri besleyen insanlara büyük cezalar verilmesi lazım. Devlet buna acil çözüm bulmalı. Çocuklar okula gidemiyor, kadınlar sabah işe gidemiyor." ifadesini kullandı.