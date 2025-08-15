Çorum'un Alaca ilçesinde otluk alanda çıkan ve çevreye yayılan yangında köy mezarlığı ile yaklaşık 1000 dekar ağaçlık alan zarar gördü.

Büyüksöğütözü köyündeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, içinde köy mezarlığının da bulunduğu ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alaca Belediyesi ve Çorum Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangını kontrol altına aldı.

Yanan alan dronla havadan görüntülendi.



Muhabir: Anadolu Ajansı