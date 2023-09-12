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Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde çalıştırılmak üzere “Toplum Yararına Program (TYP)” uygulanacağı açıklandı.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde toplam 18 kişi 9 ay süreyle istihdam edileceği belirtildi.

Program 2 Ekim 2023'de başlayacak, 29 Haziran 2024'te sona erecek.

Başvurular; 14.09.2023 – 18.09.2023 tarih aralığında alınacak olup, katılımcıların tamamı, liste ayrımına tabi tutulmadan geçerli başvurular içerisinden ikamet durumlarına göre Noter Kurası yöntemiyle belirlenecektir.

Kura çekilişi 22 Eylül Cuma günü saat 10:00’da İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İŞKUR İl Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlar 18/09/2023- Pazartesi günü saat 23:59’a kadar ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler İş arayan  Toplum Yararına ProgramlarTYP Başvuru” kısmından program numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruda sorun yaşayanlar İl Müdürlüğümüz personelinden başvuru için yardım talep edebilirler. (Program numarası: 314624)

TYP’lerden 27.09.2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar yönetmelik gereği maksimum faydalanma süresini tamamlamış olup yeni programlara başvuru yapamayacaklardır.

TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.

Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacaktır.

Programlara başvuru şartları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak,

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç)

Emekli ve malul aylığı almamak,

İş göremezlik ödeneği alanlar TYP ye katılabilir

Son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun veya yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinin 4 numara alt bendi kapsamında tarımsal faliyette bulunanlar ile aynı kanunun ek5. Kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışan kişiler TYP den yararlanabilir.