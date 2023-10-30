Tahmini Okuma Süresi: dakika

Aydın'da KYK yurdunda üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirmesine neden olan asansör kazasının ardından Çorum’daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan asansörde de 6 öğrenci mahsur kaldığı iddia edildi.

İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’ndaki asansör dün akşam saatlerinde arızalandıgı ve arızalanan asansörde 6 öğrenci mahsur kaldığı iddia edildi.

Olay sonrasında Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar yurda giderek incelemelerde bulundu.

Öğrencileri sakinleştirmeye çalışan Çağlar, "Asansör işini bu hafta hep birlikte çözeriz. Yarından itibaren buradayız" dedi.

ASANSÖRÜN ARIZASI İLK DEĞİL

Yurtta kalan öğrenciler, KYK İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün geçtiğimiz haftalarda da sık sık arızalandığını belirtti.