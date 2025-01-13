Çorum'da memurlar, 2025 yılı için belirlenen yüzde 11,54 oranındaki zam oranını protesto ederek iş bıraktı.

Pir Baba Parkı önünde toplanarak Saat Kulesi’ne kadar sloganlarla yürüyüş yapan memurlar, Saat Kulesi Meydanı’nda kitlesel basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eyleme Eğitim İş, KESK Çorum Şubeler Platformu, Birleşik Kamu İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sendikası katıldı.

Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen, Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma ve Hürriyetçi Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Mahmut Alparslan birer konuşma yaparak, yapılan zammın yetersiz olduğunu belirterek ek zam ve refah payının kalıcı bir biçimde düzenlenmesini istedi.

EMEKLİLER DE DESTEK VERDİ

Eyleme ayrıca emekliler de destek verdi. Memurların yürüyüşüne katılan Birleşik Emekliler Sendikası, yapılan zammı protesto etti.