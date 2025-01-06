Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Başkanlığı 2025 yılı için açıklanan memur ve emekli maaş zam oranlarına tepki gösterdi.

Ellerinde 'Bu zam oldu mu şimdi?' 'Refah payımıza düşmedi', 'Alırken Şahin verirken güvercin oldular', 'Enflasyon uçtu biz hala yerdeyiz' 'Adalet istiyoruz' yazılı pankartlarla Saat Kulesi Hürriyet Meydanı önünde toplanan sendika üyeleri, yapılan artışın yaşam maliyetlerini karşılamaktan çok uzak olduğunu belirterek, yapılan zammı protesto etti.

Memurlar yapılan eylemde ek zam ve refah payının kalıcı bir biçimde düzenlenmesini istedi.