Çorum Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi Celil Kırı Köyü yolu üzerine yaptırılan milyon liralık Binicilik Tesisi, çürümeye terk edildi.

2019 yılında yapımı tamamlandıktan sonra Atahan Atlı Spor Kulübü'ne kiraya verilen tesis, geçtiğimiz yıl Nisan ayında kapandı.

Tesisin işletmecinin sözleşmesinin sona ermesinden dolayı kapandığı açıklanırken, Çorum Belediyesi, çürümeye terk edilen tesis ile ilgili proje açıklayamadı.

Aradan geçen 9 aylık süre içerisinde yeni işletmeci için de ihaleye çıkmayan Çorum Belediyesi, tesis için yeni bir proje hazırladığı ve binicilik tesisi yerine farklı bir işletme olarak orayı hizmete açmayı planladığı öğrenildi.

Açıldığında Türkiye’nin sayılı binicilik tesisleri arasında gösterilen tesisin çürümeye terk edilmesi kamuoyunda tepki toplarken, vatandaşlar tesis kapanana kadar çok güzel aktiviteler yapıldığını söyledi.

Çorum'da sosyal alanların çok az olduğunu ve bu yüzden Binicilik Tesisi'nin sosyal faaliyetler kapsamında çok önemli bir tesisi olduğunu belirten vatandaşlar, tesisin yeniden hizmete açılmasını beklediklerini söyledi.