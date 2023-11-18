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Çorum’da mobilya, aksesuar, dekorasyon, halı ve yan sektörlerde faaliyet gösteren iş insanları, Çorum Mobilyacılar ve Yatakçılar Derneği (Çorum MOBYAT) çatısı altında bir araya geldi.

Üyeleri arasında dayanışma sağlayarak, hizmet ve rekabet gücünü arttırmak konusunda önemli bir güç oluşturmak, sektör bazında karşılaşılan sorunların çözümünde önderlik etmek amacıyla kurulan Çorum MOBYAT’ın ilk toplantısı Anitta Otel’de gerçekleştirildi.

Sektörün birliğini koruyarak gücüne güç katmak için bir araya geldiklerini kaydeden Çorum Mobilyacılar ve Yatakçılar Derneği (Çorum MOBYAT) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kerman, kurulmalarının hemen ardından Samsun’da bulunan Karadeniz Federasyonu’na üye olduklarını, tüm federasyonların da Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu çatısı altında toplandığını söyledi.

“Birlikteliğimizi çok daha güçlendirerek büyümek, sektördeki tüm meslektaşlarımızla el birliği içerisinde çalışmalarımıza devam etmek öncelikli beklenti ve hedeflerimizdendir” diyen Kerman, sektörde yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak için çaba göstereceklerini dile getirdi.

YÖNETİM KURULU OLUŞTURULDU

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Gökhan Kerman’ın üstlendiği Çorum MOBYAT’ın yönetimi Dursun Ceylan (Başkan Yardımcısı), Burak Erkan (Sayman), Murat Erdal (Genel Sekreter) ve Tayfun Durmuşbaş’tan (Asıl Üye) oluştu.

Çorum Mobilyacılar ve Yatakçılar Derneği’nin kurucuları ise şu isimlerden oluştu:

“Gökhan Kerman (İstikbal), Dursun Ceylan (Doğtaş), Murat Erdal (Erdal Büro), Burak Erkan (Uyku Dünyası), Tayfun Durmuşbaş (Damla Dizayn), Ahmet Erdem (Enza), Ali Çam (Mondi), Hamza Alay (Çağla Mobilya), İlker Furkan Karaaslan (Pierre Cardin), İsmet Şahin (Sungurlu/İstikbal), Mehmet Akif Yurt (Reel Mobilya), Mustafa Erkan (İmza Mobilya), Önder Yiğiter (Modesa Mobilya), Serkan Çiçek (Çilek Mobilya), Seyit Nizam Yurt (Alaca/Mondi), Tacettin Bülbül (Osmancık/İstikbal), Onur Yiğitoğlu (Ergül Mobilya), Hürol Özeskin (Randekor).