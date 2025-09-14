Üçtutlar Mahallesi Muhtarlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi.
Olay bugün saat 12.00 civarında meydana geldi. Muhtarlık binasına motosiklet ile gelen çocuğun taşla camları kırdığı, çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine motosiklete binerek olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş, olay esnasında muhtarlığın kapalı olduğunu belirterek, kimseyle husumetinin olmadığını, polisin olayla ilgili inceleme başlattığını söyledi.
Muhabir: Murat Çetin