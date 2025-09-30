Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Muhtemel Eğitim Süresi (MES) rakamlarını açıkladı.

Çorum’da muhtemel eğitim süresi 2024 yılında (ilkokul-yükseköğretim) 17,5 yıl oldu.

Muhtemel Eğitim Süresi (MES), en genel tanımıyla; eğitim hayatına başlayan bir bireyin, eğitimde geçirmesi muhtemel örgün eğitim süresini ifade ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye dâhil olmak üzere tüm ülkeler için ülkeler düzeyinde yayımlanan MES, ulusal politikalara da yön verebilecek şekilde il düzeyinde resmi istatistik olarak üretilerek yayınlanıyor.

Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2024 yılında 17,2 yıl oldu.

İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,5 yıl olarak hesaplandı.

MES’in Çorum’da okul öncesi eğitimde oranı 1,8 yıl olurken bunun cinsiyete göre dağılımı erkeklerde 1,7 yıl kadınlarda ise 1,8 yıl olarak gerçekleşti.

Muhtemel Eğitim Süresi ilkokul-ortaöğretim döneminde toplam 12,1 yıl olurken bu dönemde erkeklerde 12,2 yıl kadınlarda ise 12,1 yıl oldu.

İlkokuldan başlayıp yükseköğretimle sona eren dönemde ise MES’in oranı 17,5 yıl olurken cinsiyete göre dağılımında ise erkeklerde 17,1 yıl kadınlarda ise 17,9 yıl olarak gerçekleşti.

İlkokul-yükseköğretim dönemini kapsayan MES, Samsun’da 17,1, Tokat’ta 6,3, Amasya’da ise 17,7 oldu.