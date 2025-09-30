Çorum İHH, “Doğada Arama Kurtarma” eğitimi düzenledi.

Çorum İHH’nın ev sahipliğinde yapılan Doğada Arama Kurtarma Eğitimine, Samsun, Ordu, Trabzon, Kırıkkale, Sinop, Kastamonu ve Çorum’dan gönüllüler katıldı.

Toplamda 32 kursiyer ve 5 eğitmen, 3 gün süren kamp boyunca doğada arama kurtarma üzerine kapsamlı bir eğitim aldı.

Cuma akşamı kamp kurulumu ile başlayan eğitim programı, pazar günü gerçekleştirilen sınavla tamamlandı. Katılımcılar, hem teorik hem de uygulamalı olarak, ‘kamp kurulumu, düğümler, GPS kullanımı, kampçılık teknikleri, arazide arama-kurtarma yöntemleri, hayatı idame eğitimleri” verildi.

Eğitim boyunca kursiyerler, zorlu doğa koşullarında hayatta kalma ve arama-kurtarma süreçlerine dair kritik uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu. Böylece afet ve acil durumlarda daha etkin görev alabilecek, bilinçli ve donanımlı gönüllüler yetiştirildi.

Çorum İHH İl Başkanı Alper Pamir ve Arama Kurtarma Başkanı Mehmet Ünver, bu tür eğitimlerin hem bölgesel hem de ulusal düzeyde afet bilincini artırmak ve profesyonel gönüllü ekipler oluşturmak açısından büyük önem taşıdığını vurguladılar.

Çorum İHH Arama Kurtarma Ekibi, eğitime desteklerini esirgemeyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye başkan yardımcıları ve birim yöneticilerine teşekkür etti.