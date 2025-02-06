Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistiklerine göre Çorum’un 10 mahallesinde geçtiğimiz yıla göre nüfus artarken, 5 mahallesinde ise azaldı.

Çorum’un en büyük 4.mahallesi Buharaevler 2024 yılında nüfusu en çok artan mahalle oldu. Geçtiğimiz yol 30 bin 130 kişinin yaşandığı mahallenin nüfusu bu yıl 31 bin 754'e yükseldi.

Geçtiğimiz yıllarda Bayat’ın da Çorum’un mahalleleri arasına katılması ile birlikte Çorum’da mahalle sayısı 15’e çıkmıştı. 15 mahalle arasında nüfusu en fazla mahalle yine Ulukavak olurken, en az mahalle ise 109 kişi ile Bayat oldu.

ULUKAVAK YENİDEN 60 BİNİ GEÇTİ

2024 yılı sonu itibariyle Çorum’un en büyük mahallesi olan Ulukavak, Türkiye’nin 6 il ve 191 ilçesinden daha fazla nüfusa sahip.

Ulukavak Mahallesi 32 bin 65 mahalle bulunan Türkiye genelinde ilk 50 mahalle arasında yer aldı.

Çorum’daki bütün ilçe merkezlerinden daha büyük olan Ulukavak Mahallesi, 4 büyük ilçe dışındaki bütün ilçelerin nüfusunun toplamından daha fazla nüfusa sahip.

İŞTE MAHALLELERİN NÜFUSU

61 bin 384 nüfusa sahip olan Ulukavak’ı 45 bin 039 ile Bahçelievler, 39 bin 533 ile Gülabibey, 31 bin 754 ile Buharaevler, 25 bin 360 ile Üçtutlar, 17 bin 748 ile Kale, 15 bin 422 ile Mimar Sinan, 8 bin 609 ile Akkent, 6 bin 493 ile Yavruturna, 5 bin 663 ile Karakeçili, 4 bin 182 ile Çepni, 2 bin 497 ile Kunduzhan, 1.651 ile Çöplü, 1.137 ile Yeniyol ve son olarak 109 nüfusu ile Bayat izledi.