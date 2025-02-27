Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde “Yatak Yapma ve Süsleme Yarışması”nın ikinci düzenlendi.

Okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen yarışmaya Konaklama Alanından 18 öğrenci katıldı.

Elemeler sonucunda sona kalan altı öğrenci derece elde etmek için performanslarını sergiledi.

Birbirinden güzel yatak yapma ve süsleme performanslarının yer aldığı yarışmada, hazırlanan yataklar ağırlıklı olarak çiçekler ve kuğu figürleriyle dekore edildi.

Yarışmada birinciliği Enes Demirel, ikinciliği Arda Eser, üçüncülüğü ise Murat Bozkurt elde etti. Yarışmada dereceye giren öğrencilere madalya, para ödülü ayrıca katılan tüm öğrencilere de katılım belgesi verildi.

Yarışmayı Anitta Hotel Genel Müdürü İbrahim Ulusoy, Önbüro Yöneticisi Ebru Avcı, Kat Hizmetleri Yöneticisi Bircan Karatepe, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler izledi.