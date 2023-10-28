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Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan tarihi kale ve köprüde 225 öğrenci 100. yıl klibi çekti.

Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında ‘İlelebet Cumhuriyet’ marşı eşliğinde bir video klip çektiler.

Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı kutlamaları kapsamında Müzik Öğretmeni Bahadır Eker yönetiminde 'İlelebet Cumhuriyet' marşı eşliğinde Osmancık’ın tarihi Kandiber Kalesi ve Koyunbaba Köprüsü ile ilçesinin farklı mekanların da seslendirilen bir video klip çekti.

Klip 225 öğrencinin tamamının katılımıyla gerçekleştirildi.

Hazırlanan 100. Yıl klibi ile ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Mustafa Yıldırım, "Okulumuzda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının farklı etkinlik ve faaliyetlerle kutlanmaya devam ediyoruz. Bu etkinliğimizde bunlardan biri. Etkinliği düzenleyen öğrenci ve öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum'' dedi. (İHA)