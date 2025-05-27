Çorum’un Sungurlu ilçesi Arifegazili Ortaokulunda öğrencilerin çalışmalarıyla düzenlenen bilim fuarı yoğun ilgi gördü.

Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyündeki Arifegazili Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, açılış kurdelesini Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere ve protokol üyeleri kesildi.

8 öğretmenin danışmanlığında 50 öğrenci tarafından hazırlanan 18 proje fuarda sergilendi. Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler stantları gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Fuarla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Fikret Gündoğdu, "Bu tür etkinliklerle öğrencilerimizin bilimsel düşünme becerileri gelişiyor, deneyerek öğreniyorlar ve özgüven kazanıyorlar. Fuarımızın hazırlanmasında emek veren öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.