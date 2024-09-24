Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere “Toplum Yararına Program (TYP)” uygulanacağı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde yine İŞKUR-İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile İşgücü Uyum Programı kapsamında okullara 770 kişi alınacağı açıklanmıştı.

Bu sefer Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) programı kapsamında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde toplam 165 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği belirtildi.

Program 4 Ekim 2024 tarihinde başlayacak, 4 Nisan 2025'te sona erecek.

Başvurular; 25-27 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Kura çekimi ise 2 Ekim Çarşamba günü Milli Eğitim Müdürlüğü'nde noter huzurunda çekilecek ile kura ile belirlenecek.

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 27 Eylül Cuma günü Saat:24:00’a kadar, ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler àİş arayan à Toplum Yararına ProgramlaràTYP Başvuru” kısmından sistem (program) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Programlara başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak,

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç)

Emekli ve malul aylığı almamak,

İş göremezlik ödeneği alanlar TYP ye katılabilir

5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinin 4 numara alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı kanunun Ek-5. Kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışan kişiler TYP den yararlanabilir.