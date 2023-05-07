Sungurlu'da otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Fırat Ö. idaresindeki 06 CVU 688 plakalı otomobil, Ankara- Samsun kara yolunda su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ayşe Ö, Sedat Ö, İrem Kübra Ö. ile Satı Ö. yaralandı.

Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Satı Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.