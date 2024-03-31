İşletmeciliğini AK Parti İl Başkan Yardımcısı Aylin Alveren Özen ve Fazlı Atalay’ın yaptığı Atalayoğlu Otomotiv dualarla hizmete girdi.

Çorum Sanayi Sitesi 44. Sokak No: 2 adresinde hizmete giren Atalayoğlu Otomotiv’in açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, sanayi esnafı ve davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, açılış töreni sırasında Aylin Alveren Özen’e üzerinde besmelenin yazılı olduğu tablo hediye etti.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından Özen, protokol üyelerine ve katılımcılara işletmesini gezdirerek bilgi verdi.

24 SAAT SERVİS HİZMETİ

Atalayoğlu Otomotiv olarak Skoda, Seat, Audi, BMW, Mercedes grubu araçların yedek parça ve bütün araçların servis bakım ve onarımı üzerine, 7 kişilik profesyonel ekibi ile 350 metrekare alanda Çorum halkına hizmet verdiklerini belirten Aylin Alveren Özen, servis ve yedek parça hizmetinin yanı sıra, akü ve yağ satışı ile yağ değişimi hizmeti de verdiklerini söyledi.

Özen, Atalayoğlu Otomotiv olarak 24 saat servisi hizmetinin de bulunduğunu sözlerine ekledi.