Çorum ’da trafik ekiplerince yapılan şok uygulamada kurallara uymayan sürücülere 80 bin 676 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi'nde yapılan şok uygulamada 34 araç sorgulandı.

4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 4 sürücüye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 89 bin 676 lira ceza uygulandı. 1 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca yapılan GBT sorgulamasında uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalanarak gözaltına alındı.