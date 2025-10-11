Çorum 'un Bayat ilçesinde jandarma ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve aracıyla park halindeki bir otomobile çarpan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uygulandı.

O.T, 19 ADF 018 plakalı otomobille seyir halindeyken Yatukcu Mahallesi'nde jandarma trafik ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Bu sırada otomobiliyle Zafer Caddesi'nde park halindeki bir otomobile çarpan sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İncelemede 16 yaşında olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlenen sürücüye ehliyetsiz araç kullanma ve "dur" ihtarına uymama suçlarından cezai işlem uygulandı.