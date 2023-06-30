YÜKSEL BASAR

Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi tarafından ortaklaşa hazırlanan bayramlaşma töreni dün gerçekleştirildi.

Yeni Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Vali Mustafa Çiftçi, Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan programda Vali Mustafa Çiftçi, Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptıkları konuşmada tüm Çorum halkının bayramını kutladı.