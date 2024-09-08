Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.Kent merkezinde gece saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu.

Yağışla birlikte Osmancık ve İnönü caddelerinde büyük su birikintileri oluştu.

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Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi civarındaki bazı yollar, suların taşıdığı taşlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sağanak nedeniyle 107 adresten su baskını ihbarı yapıldığı bildirildi.

Metrekareye 32 kilogram yağışın düştüğü belirtilen açıklamada, ihbarların tamamına müdahale edildiği kaydedildi.

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Sel nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, su baskını ihbarı gelen bazı noktaları ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Editör: Anadolu Ajansı