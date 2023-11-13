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Çorum'da Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir sağlık personeli, sağlıkta şiddete tepki göstermek için Türk Sağlık Sen sendikası tarafından başlatılan 1 günlük iş bırakma eylemine katılarak uyarı cezası almıştı.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu cezaya karşı açılan davada Çorum İdare Mahkemesi sendikanın aldığı karara uyarak iş bırakan sağlık personelinin eyleminin işyerini izinsiz veya özürsüz terk etme değil, sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olduğuna hükmetti.

Mahkeme sendikal faaliyet kapsamındaki eylemin devlet memurunun tutum ve vakarına yakışmayan davranış olarak değerlendirilmesinin hukuken isabetli olmadığına karar vererek işlemin iptaline karar verdi.

NELER OLMUŞTU?

Konya’da Dr. Ekrem Karakaya’nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ve sağlıkta şiddete tepki göstermek için Türk Sağlık Sen sendiası tarafından alınan 1 günlük iş bırakma kararına uyan Türk Sağlık Sen üyesi hastane personeline uyarı cezası verilmişti.

Sendikada uyarı cezasına ilişkin konuyu yargıya taşımıştı.