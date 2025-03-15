"5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" Konulu Toplantı, Vali Ali Çalgan başkanlığında İlgili kurum temsilcilerinin katılımı ile Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında dün gece VKS üzerinden yapılan toplantıda alınan kararlar ve Bakan Yerlikaya'nın talimatları değerlendirildi.

Çorum genelinde bulunan tüm sahipsiz hayvanların en kısa sürede toplanması, kısırlaştırılması, beslenme, bakım ve rehabilitasyonları için yapılacak çalışmalar hakkında kararlar alındı.

VALİ TALİMAT VERDİ

Vali Çalgan ilgili tüm kurumlar ile ilçe ve belde belediyeleri tarafından çalışmalara ivedilikle başlanması, iletişim, işbirliği ve koordinasyon içerisinde ciddiyetle yürütülmesi talimatını verdi.