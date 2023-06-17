FATİH BATTAR

Çorum Tabip Odası önceki dönem başkanı Dr. Mustafa Azak, Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi’ni (SAHU) tamamlayan ilk Aile Hekimi Uzmanı oldu.

Azak, başarısını doktor arkadaşlarıyla pasta keserek kutladı.

Çorum'da SAHU eğitimini tamamlayan ilk Aile Hekimi Uzmanı olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Azak; “Bugüne kadar desteklerini esirgemeyen ve programımıza katılan başta Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mesut Sezikli olmak üzere, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Başhekimiz Doç. Dr. Sinan Zehir, Dekan Yardımcımız Doç. Dr. İhsan Çetin ve Fakülte Sekreteri Musa Kurtcu, Sağlık Müdürlüğü yönetiminden Dr. Hüseyin Göksal ve Dr. Süleyman Akif Yıldırım, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fikri Özdemir ile kıymetli hocalarım; Prof. Dr. Derya Akbıyık, Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş, Doç. Dr. Coşkun Öztekin, Doç. Dr. Ece Yazla Asafov, Doç. Dr. Selçuk Kayır, Doç. Dr. Derya Köseoğlu, Doç. Dr. Hüseyin Köseoğlu, Doç. Dr. Tolga Düzenli, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Oğulluk, Dr. Öğr. Üyesi Hilal Boyacı, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Arı Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Derya Yapar, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Akdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yalvaç, Uzm. Dr. Zafer Boyacıoğlu, Uzm. Dr İlkay Boyacıoğlu ile asistan doktor arkadaşlarım, Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi tüm personeli, Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, ailem, akrabalarım ve arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum.” dedi