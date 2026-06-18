Konut fiyatlarındaki fahiş artışlar, kredi faizlerinin yüksel olması nedeniyle ev sahibi olmak neredeyse bir hayalden ibaret hale geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2026 konut satış istatistiklerini açıkladı.

Çorum'da Mayıs ayında sadece 538 konut satıldı.

Mayıs ayı 2026 yılında 'en az konut satışının gerçekleştiği ay olarak kayıtlara geçti.

Yüksek faiz oranları ve fahiş fiyatlar nedeniyle ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların hayali suya düştü.

SATIŞLAR DURDU AMA İNŞAATLAR ÇOĞALDI

Çorum'da bir yandan konut satışları durma noktasına gelirken, bir yandan da inşaat firmalarının imara açılan yeni bölgelerdeki konutları hızla yükselmeye devam ediyor.

Özellikle hastane ve stadyum çevresinde imara açılan bölgelerde bir yandan konutlar tamamlanırken, yeni konutlar da inşaat çalışmalar devam ediyor.

HASTANE VE ÇEVRESİNDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR

Çorum'un yeni yerleşim bölgelerinden biri olan hastane ve stadyum çevresinde sıfır konutlar 3.5 milyondan başlıyor, 6-7 milyona kadar çıkıyor.

Bir dönemin gözdesi olan İlhan Gürel Caddesi'nde ise sıfır konutların fiyatı ise 10 milyondan başlıyor.

2.5 MİLYONDAN AŞAĞI KONUT YOK

Hal böyle olunca sıfır konutlara yaklaşamayan vatandaşlar, ikinci el konutlara yöneliyor ama ikinci el konut piyasası da mahalle mahalle değişiklik gösteriyor.

Emlakçılardan aldığımız bilgilere göre kentte ortalama 2+1 konut fiyatları 2 milyon 500 bin lira ile 4 milyon 500 bin lira, 3+1 konut fiyatları ise 3 milyon ile 5 milyon arasında değişiyor.

Binevler, Silmkent, Buhara mahallelerinde ise fiyatlar dudak uçuklatıyor.

70 MİLYONA KADAR ÇIKIYOR

Villa ve lüks konutların bulunduğu bu mahallede 70 milyona kadar fiyatlar çıkabiliyor.

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar şimdilik kredi faizlerinin düşmesini ve fiyatların düşmesini bekliyor.