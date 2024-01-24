31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin Çorum'da güven ve huzur ortamında yapılabilmesi için alınacak tedbirlerin değerlendirildiği 'Seçim Güvenliği Toplantısı' Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcıları Tamer Orhan ve Erdoğan Kanyılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve ilçe kaymakamları katıldı.

Çorum il merkezinin yanı sıra ilçelerde seçim güvenliği için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda Vali Dağlı, seçimlerin güven ve huzur ortamında gerçekleşmesi için ilgili tüm kurumların gerekli tedbirlerini alacağını belirterek, seçim takvimi süresince yapılacak tüm çalışmaların iletişim, işbirliği ve koordinasyon içerisinde titizlikle yürütüleceğini ifade etti.