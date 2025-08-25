Çorum’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Varinli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi İ.Y.'ye (25) silahla ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği İ.Y. bacağından yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.