Çorum İl Jandarma Komutanlığı kentte son 5 yılda 7 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini belirterek, yaz ayına girdiğimiz şu günlerde boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

YÜZME YASAK OLAN YERLERE GİRENLERE CEZA KESİLECEK

Havaların ısındığı yaz aylarında eğlenmek, dinlenmek, yüzmek, piknik yapmak, balık tutmak, spor yapmak gibi sebeplerle tercih edilen göl ve göletler, sulama kanalları, barajlar, akarsu yatakları ve havuz gibi alanlarda boğulma olaylarına karşı vatandaşların daha dikkatli olunması gerektiği ifade edilirken, yüzme alanı olarak belirlenen alanlar dışında kalan göl, gölet, baraj, sulama kanalı, akarsu, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı vb. alanlarda suya girişler yasak olduğu, bu alanları serinleme ya da yüzme amaçlı kullananlardan 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine 5236 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı belirtildi.