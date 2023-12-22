Çorum'da sorumsuz bir sürücü Saat Kulesi önünde meydan çalışmasının olduğu yere aracını bırakınca Gazi Caddesi'nde trafik kitlendi.

Valilik önünden başlayarak Saat Kulesi'ne kadar araç trafiğinin tıkanması sürücüleri çileden çıkardı.

Yaklaşık 15-20 dakika boyunca trafiğin açılmasını bekleyen sürücüler, sorumsuzca sürücüye tepki gösterdi.

Özelllikle meydan çalışmasından dolayı buraya bırakılan araçlar yüzünden otobüslerin geçemediğini belirten vatandaşlar, ya yetkililerin buraya önlem almasını ya da hatalı park yapan sürücülerin ikaz edilmesini istiyor.