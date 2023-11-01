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Çorum'da Saadet Partisi, Filistin'e yapılan saldırılar dolayısıyla savaş suçu işleyen İsrail hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Filistinlilerin maruz kaldığı soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçları sebebiyle bu suçun faili olan İsrail'li yetkililer hakkında 2 Kasım Perşembe günü saat 14:00'de Çorum Adliye Binasında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Cıdık, suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapacaklarını belirterek, tüm Çorum halkını Adliye önüne davet etti.