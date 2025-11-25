Çorum'da zabıta ekipleri, bir döner işletmecisine yaptığı denetimde sağlıksız yerde tutulan tavuk dönerler tespit etti. Dönerler imha edilirken, firmaya ceza kesildi.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde vatandaşların sağlığını korumak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, halkın huzuru ve gıda güvenliği için sahada yoğun bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Denetimlerde işletmelerin servis ve hazırlık alanlarındaki hijyen durumu, gıdaların saklama ve depolama koşulları, menü ve fiyat listelerinin görünürlüğü ile çalışanların portör muayeneleri kontrol edildi.

Zabıta ekipleri tarafından standartlara uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli cezai işlemler uygulandı.

Çorum Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve kaliteli hizmet alabilmesi için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.