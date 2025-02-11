Çorum’un İskilip ilçesinde yapımı devam eden TOKİ Konutları'nın Ağustos ayında teslim edilmesi planlanıyor.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İl Genel Meclis Üyesi Selahattin Erden ve teknik ekip birlikte yapımı devam eden İskilip 267 konutluk TOKİ projesi şantiyesini ziyaret etti.

Proje Müdürü Erhan Cerit ve yüklenici firma Özbek İnşaat yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Çizikci, devam eden süreci yerinde inceleyerek, “Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla konutlarımız hızla tamamlanıyor. Ağustos ayında teslim edilmesi planlanan konutlarla ilgili gerekli takvim, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulacaktır. Hemşehrilerimiz müsterih olsun, konutlarımız modern ve konforlu bir şekilde yükseliyor. Belediye olarak süreci yakından takip ediyor, hemşehrilerimizin en kısa sürede yeni konutlarına kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.