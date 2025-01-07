2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. maddesi ile ilgili kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesi hükümleri gereğince; 2025 yılı içerisinde Çorum’da yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhları duyuruldu.

İşte o açıklama:

1 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergâhı:

Toplanma alanı; İnönü Caddesi’nin Hürriyet 4. Sokak köşesi ile karşıda bulunan Kubbeli Caddesi (cadde açık kalacak) girişi, İnönü Caddesi devamı Hıdırlık Sokak ve karşısındaki Haritacı Osman Bey sokağıyla kesiştiği bölge arasında kalan kısım, yürüyüş güzergâhı; toplanma alanından başlayarak İnönü Caddesi takip edilerek Abide Kavşağına kadar olan kısmı, toplantı alanı; İnönü Caddesi’nin Anitta Otel giriş kapısı önü ve cadde devamı Akşemseddin ve Fevzi Çakmak Caddeleri açık kalacak şekilde caddenin kesiştiği kısımdan Cengiz Topel ve İnönü Caddesi’ne doğru anıtla, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi bahçe duvarı ve Anıtevler 1. Sokak açık kalmak üzere İnönü Caddesi ile birleştiği alan olan Abide Meydanı, dağılma yönleri; İnönü Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Ankara Yolu Tuzcular Kavşağı, Fevzi Çakmak ve Akşemsettin Caddeleri.

2 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergâhı:

Toplanma Alanı: Fatih Caddesi ile Albayrak Caddesi ve Eşref Hoca Caddesinin kesiştiği kavşak, Yürüyüş Güzergâhı; toplanma alanından başlayarak Fatih Caddesi’ni takiben Hamit Kaplan Caddesi yıkılan Şehir Stadyumu sınırını takiben Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi önüne kadar olan kısmı, toplantı alanı; Hamit Kaplan Caddesi yıkılan Şehir Stadyum sınırını takiben, Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi karşısı Devlet Tiyatro Salonu önü ile Stad Sokak ve Bayındır Sokak arasında kalan kısım olan Devlet Tiyatro Salonu önü, dağılma yönleri; Fatih Caddesi, Gazi Caddesi, Bayındır ve Stad Sokaklar.

3 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergâhı:

Toplanma alanı; Kıbrıs Caddesi ve Bahçelievler 1. Cadde açık kalacak şekilde Bahçelievler Polis Lokali önü ve karşısında bulunan Kız Meslek Lisesi arası ile Bahabey Caddesi’nin Gazi Caddesi ile kesiştiği kısım Pir Baba Parkı önü, yürüyüş güzergahı; toplanma alanı olan Pir Baba Parkı önünden başlayıp, toplantı alanı olan (Saat Kulesi) Hürriyet Meydanı arasında kalan Gazi Caddesi, toplantı alanı; Çorum Belediyesine ait bina önünden Gazi 2. Sokak ile karşısında bulunan Gazi 1. Sokağın Gazi Caddesi ile bağlantı başlangıcından Saat Kulesine doğru, PTT binası önü ve Hürriyet Parkının bariyerlerle bölünerek Osmancık Caddesi ile birleşimi, Hürriyet Caddesi ve Hamit Cami Sokak girişi Saat Kulesi istikameti ile karşısında bulunan Eğridere Caddesi ve Gazi Caddesi istikameti Çorum Belediyesi’ne ait bina önüyle birleşiminden meydana gelen kısım olan (Saat Kulesi) Hürriyet Meydanı, dağılma yönleri; İnönü Caddesi, Osmancık Caddesi, Gazi Caddesi, Gazi 2. , 3. ve 4. Sokaklar, Eğridere Sokak, Hamit Camii Sokak ve Hürriyet Parkı istikametleri.

4 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergahı:

Düvenci Beldesi: Toplanma alanı; Çorum Caddesi üzerinde bulunan, Eyüp Sultan Caddesi’ne dönecek kavşak, yürüyüş güzergahı; Toplanma alanı ile toplantı alanı arasında kalan Çorum Caddesi’nin takip edilerek Çorum Caddesi ile Bağdat Caddesi arasındaki belediye binası ile cami arasında kalan Belde Meydanına kadar olan kısmı, toplantı alanı; Düvenci Belde Meydanı, dağılma yönleri; Çorum Caddesi, Gazi Osman Caddesi, Bağdat Caddesi, Şehit Abdullah Gödek Caddesi, Mevlâna Caddesi olarak belirlendi.