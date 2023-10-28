Çorum'da traktörün üzerinden geçtiği yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Çorum merkeze bağlı Karaağaç köyünde yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Türk, tarlasında traktör sürerken kalp krizi geçirmesi sonucu düştü. Üzerinden traktör geçen yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaşlı adamın cenazesi Hitit Üniversitesi Eol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, merhumun yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karaağaç köyünde toprağa verileceği öğrenildi.