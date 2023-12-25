Çorum’da 36 yaşındaki üniversitesi öğrencisi her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre Çorum'un Alaca ilçesinde ikamet eden Ankara Hukuk Fakültesi öğrencisi Serdar Cihan’dan 4 gündür haber alınamıyor.

Aile kayıp ihbarı başvurusunda bulunurken, AFAD ve Jandarma ekipleri kayıp genci arama çalışması başlattı.

3 gündür arazide arama çalışması yapan ekipler, bugün Koçhisar ve Evci Barajı'nda da arama yaptı ama kayıp genç ile ilgili hiçbir ize ulaşamadı.

Aile, Serdar Cihan'ı gören yada yerini bilenlerin ekiplere haber vermelerini istedi.