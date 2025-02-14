Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren ARCA Savunma, Kırıkkale’de bulunan Kalıpsan A.Ş. firmasını bünyesine kattığını duyurdu.

2024 yılında 600 milyon dolar ihracat ile Türkiye’nin savunma ve havacılık sektöründeki en büyük ihracatçıları arasında ilk 5’te yer alan ARCA Savunma, yeni üretim tesislerini bünyesine katarak hızla büyüyor. Arca Savunma, 1980 yılında %100 Türk sermayesi ile Kırıkkale’de kurulan ve 45 yıldır silah, mühimmat ve basınç tüpleri üretimi yapan Kalpsan A.Ş. firmasını bünyesine kattı.

Kalıpsan A.Ş’yi bünyesine katarak topçu mühimmatı gövde üretimine başlayan ARCA Savunma firmasından konuyla ilgili şu bilgi verildi: “ARCA Savunma Sanayi A.Ş. olarak, yüzde yüz yerli ve milli üretim hedefimiz doğrultusunda, ülkemize birçok değer kazandıran Kalıpsan A.Ş. firmasını ARCA ailesi bünyesine katarak gövde üretim tesisi için gerekli yatırımlarımızı tamamladık. Böyle büyük bir değerin ARCA şirketler grubuna katılmasından gurur duyuyoruz. Bu kapsamda; dizayn, üretim ve entegrasyonu tamamen Kalıpsan A.Ş. Onursal Başkanı Sayın Bünyamin Ölmezbaş tarafından yapılan üretim tesisimizde; 155, 152 ve 122 mm topçu mühimmatı gövdelerinin seri üretimlerine başladığımızı ve kalifikasyon atışlarını başarıyla tamamladığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

Türkiye'nin en büyük 5. savunma sanayi ihracatçısı ARCA, 1 ayda bütün Amerika kıtasında üretilen top mermisinden daha fazla top mermisini Sungurlu'da üretiyor.