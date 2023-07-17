MURAT ÇETİN

Çorum'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 kişi yakalanırken çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

İl merkezinde uyuşturucu madde nakil ve satışının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda,

315 adet sentetik ecza maddesi, 0,88 gr metamfetamin, 5,60 gr sentetik kannobinoid ele geçirildi.