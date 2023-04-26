Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 25 gram kubar esrar, 8 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 375 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.(AA)