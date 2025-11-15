Çorum’da 4’ü çocuk 6 şüpheli 3 ev ve bir bağ evine uzun namlulu silahla saldırı düzenledi.

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Bağcılar 1. Cadde, Beytepe 4. Cadde, Yenidoğan 3. Sokak ve Kale Mahallesi Ekin Caddesi istikametinde bulunan bir bağ evine 4’ü çocuk 6 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine adreslere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince adreslerde yapılan çalışmada saldırıların düzenlendiği ikamet çevrelerinde çok sayıda boş kovan tespit edilirken, açılan ateş sonucu maddi zarar meydana geldi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kimlikleri belirlenen şüpheliler, kaçtıkları araç ve olayda kullandıkları uzun namlulu tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.