Çorum'un Bayat ilçesinde Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü pazar denetimine çıktı.

Ünlü, sebze pazarında esnafı ve ilçe sakinlerini ziyaret ederek hem sohbet etti hem de talepleri yerinde dinledi.

Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, sebze pazarını ziyaret ederek esnafla ve ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Pazardaki tezgahları tek tek dolaşan Ünlü, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde hem günlük ihtiyaçlar hem de ilçe gündemine dair konular konuşuldu.

Ziyarette, hemşehrilerin talep ve önerileri doğrudan Başkan Ünlü’ye iletildi ve pazar yerindeki genel durum hakkında değerlendirmeler yapıldı.