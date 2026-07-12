Ece Naz kahvaltı hazırlarken sırtından vurulmuş
Ece Naz kahvaltı hazırlarken sırtından vurulmuş
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Çorum'da çıkan yangın yaklaşık 250 dekarlık tarım arazisinde zarara neden oldu.

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Yaydiğin köyü Köyönü mevkisindeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler çevredeki ekili arazilere sıçradı.

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İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile köylülerin de yardımıyla yangın söndürüldü.

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Yangından etkilenen 250 dekarlık alanın yaklaşık 150 dekarında arpa ve buğday ekili olduğu, henüz hasat edilmediği öğrenildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı