Bilim Çorum eğitmenleri, TÜBİTEM Zirvesi’nde aldıkları eğitimlerle başarılarına bir yenisini daha ekledi. Zirveye katılan ekip, bilim şovu ve sahne performansının yanı sıra ulusal ve uluslararası proje hazırlama eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Eğitimler sayesinde bilim iletişimi, etkili sunum ve proje geliştirme alanlarında bilgi ve deneyimlerini artıran eğitmenler, edindikleri kazanımları Bilim Çorum’da öğrenciler ve ziyaretçilerle paylaşacak.