“Kadim Şehirlerden Modern Şehirlere” temasıyla 1-3 Kasım 2024 tarihleri arasında Çorum’da düzenlenen 7. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi kitap olarak yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle; Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hitit Üniversitesi Mensupları ve Mezunları Dayanışma Derneği ve Hitit Üniversitesi iş birliği ile yapılan kongreye Türkiye’nin dört bir yanından şehir tarihi araştırmacıları, yazarlar ve akademisyenler katılmıştı.

Doç. Dr. İsa Sarı ve Dr. Mehmet Tuğrul’un editörlüğünü üstlendikleri kongre kitabı Türkiye Yazarlar Birliği yayınları arasından çıktı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün sunuş yazısıyla başlayan eserin ön sözünü ise Doç. Dr. İsa Sarı ve Dr. Mehmet Tuğrul birlikte yazdı.

Kongrede sunulan bildirilerin yer aldığı eser 272 sahifeden oluşuyor.

Kongrede fotoğraflarının da yer aldığı kitapta şehir tarihi literatürüne önemli katkılar sağlayacak metinler bulunuyor.