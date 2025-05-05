Çorum Belediyesi, içme suyu şebekesi yenileme çalışmaları nedeniyle Buharaevler Mahallesi Mahmutevler ve İbrahim Çayırı Sokaklarda 6 Mayıs 2025 Salı günü planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Mahmutevler ve İbrahim Çayırı sokaklarında yürütülen altyapı çalışmalarının, daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir içme suyu sistemi oluşturma amacı taşıdığı belirtildi. Bu kapsamda, 6 Mayıs 2025 Salı günü sabah saat 08.00 ile akşam 20.00 arasında Mahmutevler 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sokaklar ile İbrahim Çayırı 1 ile 33 numaralı sokaklar arasında kalan tüm bölgelerde su kesintisi uygulanacak.

Ayrıca açıklamada, su kesintisinden etkilenecek vatandaşların belirtilen saatlerden önce gerekli tedbirleri almaları istenilerek, “Çalışmalar süresince vatandaşlarımızın göstereceği sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.