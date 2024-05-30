İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023-2024 döneminde tarımsal üretime ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla hibe programı başlatmıştı. Bu program kapsamında yapılan başvurular değerlendirildi ve hak kazananlar belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlara göre, 15. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Çorum'da 14 Ekonomik Yatırım Projesi ve 31 Altyapı Projesi olmak üzere toplam 45 projeye 139 milyon lira destek verileceği açıklandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah göktekin; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe sonuçları açıklandı.

Destekleme kapsamında; 14 Ekonomik Yatırım Projesine 117 milyon TL, 31 Altyapı Projesine 22 milyon TL olmak üzere toplamda 139 milyon TL'lik yatırımın İlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.